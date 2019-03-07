“哈萨克斯坦大草原上黄金”展在莫斯科举行 获学者高度评价

哈通社/莫斯科/3月7日 -- 由哈萨克斯坦东哈州政府及哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆共同组织的，主题为"哈萨克斯坦大草原上黄金"的大型历史文物展4日在俄罗斯首都莫斯科现代历史博物馆举行。

此次展览共展出了超过2.5万件来自哈萨克大草原的黄金文物，其中包括距今1000年前的萨克（塞人）金人铠甲，以及马具、饰品、雕像、匕首、日用品等。

























哈萨克斯坦共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫表示，展览展现了哈萨克斯坦大草原上数千年来形成的深厚历史积淀和高度发达的文化。









"此次展览中展示了来自东哈州阿尔泰山脉附近墓葬中出土的文物。这些文物具有非常高的历史学术价值。"大使说。



大使还在讲话中谈到了纳扎尔巴耶夫总统《伟大草原的七个优势》一文当中对阿尔泰的描述："阿尔泰对哈萨克族和欧亚大陆其他民族的历史非常重要。从远古时代起，这些雄伟的山脉不仅修饰了哈萨克斯坦的土地，而且也是突厥人的摇篮。一世纪中期正是在这里--突厥世界诞生了，伟大的草原生活中出现了一个新的历史阶段。"













俄罗斯文化部博物馆司司长弗拉迪斯拉夫•科诺诺夫宣读了俄罗斯文化部弗拉基米尔•梅津斯基的问候信。 他表示，相信此次展览不仅会受到专业历史学家和研究人员的欢迎，而且还将为年轻游客带来全新的知识和体验，令他们深刻了解2500多年前在欧亚大草原上的历史。



俄罗斯现代历史博物馆伊琳娜•维利卡诺娃指出，此次展览为俄罗斯公众展示了来自大草原的独特文化，同时也反映了哈萨克斯坦考古学的发展水平。



展览期间，哈萨克斯坦考古学家向人们介绍了金人铠甲的信息。据了解，在东哈州出土的金人身材高大，年龄约在17-18岁，墓葬中除纯金打造的铠甲外，还有金质的箭袋、匕首等物品，其鞋子上还装饰有金色的珠子，显示此人地位很高。





学者指出，在东哈州墓葬当中发现的这些金质物品，具有早期萨克人（塞人）典型的铸造特征，其中的黄金首饰使用了极高标准的微观黄金焊接技术。这种技术需要将材料加热到1100摄氏度。"这证明了古代哈萨克斯坦冶金学的发展高度。"



博览会受到知名学者和嘉宾的高度评价。



众多的展品令前来参观的游客们能够近距离触摸欧亚大陆的历史，见证数百年来埋藏在大地下的秘密，并感受到来自哈萨克斯坦神圣遗址的强大能量。





【编译：木合塔尔·木拉提】