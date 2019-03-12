世卫组织推出新的全球流感战略

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 世界卫生组织（世卫组织）11日发布了《2019-2030年全球流感战略》，旨在保护各国人民免受流感威胁。该战略的目标是预防季节性流感，控制流感从动物向人类传播，并为下一次流感大流行做好准备。

世卫组织总干事谭德塞博士说："大流行性流感的威胁始终存在。新流感病毒从动物传播给人类并可能导致大流行的持续风险是真实存在的。问题不是会不会再次发生流感大流行，而是什么时候发生。我们必须保持警惕并做好准备--重大流感疫情的成本远远超过预防的价格。"

流感依然是世界最大的公共卫生挑战之一。每年全球估计有10亿例病例，其中300万至500万例为重症病例，导致29万至65万例流感相关呼吸道疾病死亡。世卫组织建议每年接种流感疫苗，这是预防流感的最有效方法。接种疫苗对于严重流感并发症风险较高的人群和卫生保健人员尤为重要。

新战略是世卫组织为流感制定的最全面和最具影响力的战略，概述了每年为人群提供保护的途径，并通过加强常规规划帮助为大流行做好准备。该战略的两个总体目标是：

1.在疾病的监测和应对、预防和控制以及防范方面加强国家能力。为此，要求每个国家都制定符合自己需要的流感规划，以促进国家和全球防范及卫生安全。



2.为预防、发现、控制和治疗流感开发更好的工具，例如更有效的疫苗、抗病毒药物和治疗方法，目标是使所有国家都能获得。



新的流感战略以世卫组织一些成功规划为基础并从中受益。65余年来，由世卫组织合作中心和国家流感中心构成了全球流感监测和应对系统，对季节性趋势和可能的大流行性病毒进行了共同监测。该系统是全球流感预警系统的支柱。

通过实施新的世卫组织全球流感战略，世界将更接近每年减少流感影响的目标，并为流感大流行和其它突发公共卫生事件做好更充分的准备。