总统对阿联酋进行工作访问并会见阿布扎比王储

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫正在对阿拉伯联合酋长国进行工作访问。

据总统府新闻局消息，13日，纳扎尔巴耶夫总统会见了阿布扎比王储、阿联酋武装部队副总司令穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬。



会谈中，总统向王储就阿联酋方面的热情迎接表示感谢，并指出，将于14日开幕的2019年阿布扎比世界特殊奥林匹克运动会，是此类赛事首次在中东国家举行。



"这项重要的体育赛事，为残疾运动员展现不屈精神和追逐胜利的勇气提供了平台。哈萨克斯坦也将派出代表团参赛。贵国领导人经常支持和出席由哈萨克斯坦组织的国际性活动，因此，为了表达我对贵国的支持，我也特地前来参加大赛的开幕式。"总统说。



总统强调指出，去年哈阿两国在继续加深相互合作方面取得了硕果。





"我们两个国家之间频繁的相互访问，以及基于信任的紧密联系，为双方各领域的全面发展创造了良好的条件。去年我们相互访问，达成了重要的协议。这些协议的落实进程令人满意。"他说。



穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬感谢纳扎尔巴耶夫总统受邀访问阿联酋，并高度评价了哈萨克斯坦在世界宗教间和谐与对话工作中的重要地位。



"今年我们隆重的庆祝了建国100周年。您与谢赫•扎伊德相识超过了25年，他一直十分尊重您，称赞您是国际著名的领导者。您为我们树立了一个榜样，我们已经将2019年宣布为宽容年，并打算成为一个跨国、跨文化和跨宗教的中心。也是在这一框架下，今年2月教皇弗朗西斯对阿联酋进行了访问。"王储说。



会谈过程中，双方就国际热点问题、旅游、数字化、太空、物流交通、农业等多个领域的合作问题进行了讨论。



此外，还就进一步发展双边经济合作、促进投资，以及为了将哈萨克斯坦产品引入阿联酋市场而加强政府间合作委员会和商业理事会业务能力等问题深入交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】