《外交学者》：哈萨克斯坦不断提升外交影响力

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 -- 《外交学者》杂志日前发表了乔治城大学学者哈姆扎•沙立夫佐丹关于哈萨克斯坦外交政策的一篇文章。

在这篇文章中，作者认为，哈萨克斯坦正在采取积极的举措，提升自身在国际外交舞台上的影响力。



作者还指出，根据"2014至2020年的外交政策理念"哈萨克斯坦正在向发展中国家提供援助。



作者在文中表示，自独立以来哈萨克斯坦向其他国家提供了总额4.5亿美元的援助。而根据世界银行的国际竞争力排名，2021年哈萨克斯坦位于第51位。



"这一定程度上影响了哈萨克斯坦总统通过新的国家战略--《哈萨克斯坦2050》。这一战略的首要目的，是将哈萨克斯坦带入世界前50强国的行列。"作者写道。



根据作者的说法，哈萨克斯坦随后成立了旨在支持各类国家发展计划的KazAID国家机构。



文中写到："哈萨克斯坦在2015年向塔吉克斯坦提供了470万美元的人道主义援助。此外，去年努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫向乌兹别克斯坦总统提议，为该国学生在哈国留学提供1万个奖学金名额。去年，哈萨克斯坦还受邀参加了在巴黎举行的经合组织管理委员会第25次全体会议。近几年来，哈萨克斯坦在国际舞台上的地位稳定提升，在中亚国家当中更是首个成为联合国安理会非常任理事国的国家。2017年，该国还成功举办了世博会。"



《外交学者》（The Diplomat）杂志是一英文政治刊物，采用网路发行，主要报道亚太地区的政治社会等方面的新闻资讯，主要由中国力量（China Power）、印度十年（Indian Decade）、海军外交（The Naval Diplomat）等八个博客专栏形成。总部位于东京，由David Llewellyn-Smith等人于2001年创办，2002年4月出版第一期。



【编译：木合塔尔·木拉提】