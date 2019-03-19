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    19:40, 19 三月 2019 | GMT +6

    参议院议长托卡耶夫将任代总统

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    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫19日晚19：00时通过电视讲话宣布，决定提前结束其总统权力。

    纳扎尔巴耶夫总统在其讲话中说，根据哈萨克斯坦共和国宪法规定，截止总统选举，参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫将代理总统职务。

    哈斯穆卓玛尔特•科梅尔吾勒·托卡耶夫于1953年5月17日出生在阿拉木图，政治学博士。

    1975-1979年 原苏联驻新加坡大使；

    1981-1991年 原苏联驻中国大使馆二等秘书、一等秘书和大使顾问；

    1992-1994年 哈萨克斯坦共和国外交部副部长和第一副部长；

    1994-1999年 哈萨克斯坦共和国外交部部长；

    1999-2002年 哈萨克斯坦共和国政府总理；

    2002-2007年 哈萨克斯坦共和国外交部长；

    2008-2011年 哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）议长；

    2011-2013年 联合国日内瓦办事处总干事、联合国副秘书长、联合国秘书长在裁军谈判会议个人代表兼裁军谈判会议秘书长；

    2013-至今 哈萨克斯坦共和国参议院议长。

    【编译：小穆】

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    哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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