纳扎尔巴耶夫与亚美尼亚、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯总统通电话

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 - 据总统府新闻局消息，在宣布辞去总统职务后，首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫19日晚与多国总统通电话。

努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫与亚美尼亚共和国总理尼可•帕希尼安通电话，后者就纳扎尔巴耶夫辞去总统职务表示了不舍之情，并强调纳扎尔巴耶夫为亚美尼亚与哈萨克斯坦之间富有成果的关系发展做出了卓越的贡献。



纳扎尔巴耶夫随后同乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特•米尔济约耶夫通了电话。米尔季约耶夫在电话中表示，他支持纳扎尔巴耶夫总统的辞职决定，同时对此深感不舍。



米尔季约耶夫表示，纳扎尔巴耶夫是"能够做出这样重要决定的伟大政治家和总统"。



双方承诺将继续保持两国的稳定联系。



努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫19日晚还同吉尔吉斯共和国总统索隆拜•热恩别科夫通了电话。



热恩别科夫就纳扎尔巴耶夫宣布辞职表达了不舍，他强调称，纳扎尔巴耶夫为哈萨克斯坦和吉尔吉斯人民之间兄弟般的友谊和稳定的两国关系不断发展做出了重要的贡献。



双方承诺今后将继续保持两国间的稳定联系。



【编译：木合塔尔·木拉提】