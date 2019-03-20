哈萨克斯坦政府和央行宣布将继续执行宏观经济政策

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 - 哈萨克斯坦政府和央行20日宣布，将继续执行旨在提高人民生活水平、推动经济增长、降低通货膨胀，以及为保障金融市场稳定而开展的各项政策。

哈萨克斯坦政府和中央银行将继续落实哈萨克斯坦共和国首任总统此前下达和安排的一系列任务和目标。



为实现哈萨克斯坦共和国至2025年战略发展规划和"哈萨克斯坦-2050"战略的目标，对国家计划的执行和结构改革等工作将继续推进。



预计，今年哈萨克斯坦的经济增速将不低于3.8%，通货膨胀率保持4-6%的区间。



政府将继续保持旨在确保宏观经济稳定的财政政策。所有预算任务和社会计划都将得到完整执行。其中，对具有重要社会意义的商品和服务，政府将严格监督其价格的非正常变动情况。



央行将继续推行旨在支持低通胀的可预测货币政策。将采取各项措施，确保货币市场、银行业和金融市场相关领域的稳定。央行拥有足够的货币和黄金资产，以及用来预防与汇率相关的投机行为的各类型交易工具，包括监管工具。



当前经济的内部和外部因素会影响国家经济的稳定发展。哈萨克斯坦政府和央行拥有必要的资源，能够减轻不利风险因素的影响，确保哈萨克斯坦共和国社会经济的稳定发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】