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    12:25, 20 三月 2019 | GMT +6

    哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫宣誓就职

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    哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 哈萨克斯坦代任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫20日在议会上下两院联席会议上向哈萨克斯坦人民宣誓就职。

    "我发誓要忠实地为哈萨克斯坦人民服务，严格遵守哈萨克斯坦共和国宪法和相关法律，保障公民的权利和自由，并履行哈萨克斯坦共和国总统的光荣职责。"托卡耶夫说。

    哈斯穆卓玛尔特•科梅尔吾勒·托卡耶夫于1953年5月17日出生在阿拉木图，政治学博士。

    1975-1979年 原苏联驻新加坡大使；

    1981-1991年 原苏联驻中国大使馆二等秘书、一等秘书和大使顾问；

    1992-1994年 哈萨克斯坦共和国外交部副部长和第一副部长；

    1994-1999年 哈萨克斯坦共和国外交部部长；

    1999-2002年 哈萨克斯坦共和国政府总理；

    2002-2007年 哈萨克斯坦共和国外交部长；

    2008-2011年 哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）议长；

    2011-2013年 联合国日内瓦办事处总干事、联合国副秘书长、联合国秘书长在裁军谈判会议个人代表兼裁军谈判会议秘书长；

    2013-至今 哈萨克斯坦共和国参议院议长。

    【编译：冰山】

    标签:
    总统 议会 黄金储备
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