挪威遇险邮轮上有两名哈萨克斯坦乘客

哈通社/斯塔万格/3月25日 - 据最新报道，日前因在挪威西海岸附近发生引擎故障而遇险的挪威"维京天空"号邮轮安全抵达挪威西部的莫尔德港。

邮轮23日下午在距离默勒-鲁姆斯达尔郡海岸约2公里处发生引擎故障，当时风力很大，邮轮面临失控危险。



事故发生时，"维京天空"号载有1373名乘客和机组人员，其中包括2名哈萨克斯坦公民。



救援人员动用5架直升机疏散船上人员，经过昼夜不停的工作，有463人被撤离到岸上。24日上午，邮轮4个引擎中的3个恢复工作，邮轮在其他船只的协助下开往莫尔德港。



哈萨克斯坦驻奥斯陆领事阿扎特•玛特诺夫证实，"维京天空"号邮轮上有两名哈萨克斯坦女性公民。



玛特诺夫向哈通社记者表示，在得知这一消息后，哈萨克斯坦驻挪威领事馆立即同当地政府进行了联系。



他还表示，两位乘客均未向哈萨克斯坦领事馆求助。



总部设在瑞士的维京邮轮公司在一份声明中说，"维京天空"号已于24日下午停靠在挪威西部默勒-鲁姆斯达尔郡的首府、港口城市莫尔德。所有乘客和工作人员均安全，公司将安排乘客乘坐飞机回家。



【编译：木合塔尔·木拉提】