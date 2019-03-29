哈萨克斯坦外长阿塔穆库洛夫正式访问中国

哈通社/北京/3月29日-据外交部新闻消息，外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫28日抵达北京，开始进行正式访问。

访问期间，外长同中国国务委员、外交部部长王毅举行会谈。



会谈期间，双方就哈中两国在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的合作关系进行讨论，并就国际议程上的关键问题交换了意见。



阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦将继续奉行和平的多边外交政策，积极履行其所有国际义务，并指出哈中关系是互利共赢的典范，哈萨克斯坦将继续深化同中方的全面战略伙伴关系。



王毅高度评价了纳扎尔巴耶夫首任总统为促进两国友好事业，以及在共同推进"一带一路"建设方面所作出的杰出贡献。



同时，双方对两国在工业、投资、经济数字化、技术现代化，以及区域和边境等领域的合作表示重视，并高度评价了"一带一路"建设、"光明大道"新经济政策以及欧亚经济联盟一体化项目之间的有效对接。



此外，双方均指出，两国将继续加强在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等国际组织中的协调配合，在国际和地区事务中保持密切合作，并就跨界水资源的合作问题交换了意见。



会谈后，双方共同签署《哈萨克斯坦和中国外交部之间2020-2022年合作备忘录》。



当天，阿塔穆库洛夫还与中国商务部部长钟山进行会谈，就双边经贸合作问题进行讨论。中方了解了哈萨克斯坦外交部在吸引投资和促进出口方面的新职能。



同时，双方提议制定旨在加强两国贸易关系的路线图，进一步优化双边贸易结构，扩大贸易范围，以及增加高新技术产品份额。



对华访问期间，阿塔穆库洛夫前往北京朝阳公园向国际名人雕塑园区内的阿拜雕像献花，并向中国雕像家袁熙坤授予"哈萨克斯坦独立25周年" 纪念勋章。









【编译：达娜】