中国副主席指出哈萨克斯坦首任总统的特殊作用

哈通社/努尔-苏丹/3月30日 --据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特·阿塔姆库洛夫正式访华期间同中华人民共和国副主席王岐山举行会晤。

哈萨克斯坦外交部部长向对方告知了哈萨克斯坦重要政治变化，其中包括哈萨克斯坦共和国首任总统纳尔苏丹·纳扎尔巴耶夫辞职和根据哈萨克斯坦共和国宪法将其权力移交给议会上议院议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫。外长强调，哈萨克斯坦将继续保持与中国关系发展的外交政策。

王岐山表示，密切关注哈萨克斯坦国内政治事件。 "纳扎尔巴耶夫的决定表现了他对国家的高度责任和深切热爱，这说明了其作为世界级领导人的政策远见性，"中华人民共和国副主席说。

中方高度评价首任总统纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦国家建设中的历史作用以及对建设哈中关系作出的重要贡献，目前哈中关系蓬勃发展，是国家睦邻关系的典范。

中方还强调了两国领导人之间的密切关系。

双方特别关注了在"一带一路"倡议框架下实施互利合作。强调了哈萨克斯坦是第一个支持这项倡议的国家，该倡议已成为21世纪的全球项目。哈中正在积极进行"一带一路"倡议和"光明之路"新经济政策对接工作，这将有利于两国利益。【编辑：木合塔尔·木拉提】