多个国家和国际组织持续发来贺电祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统

哈通社/努尔-苏丹/4月1日 - 据总统府新闻局消息，自哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫就任哈萨克斯坦共和国总统以来，不断收到来自世界各国领导人和国际组织的贺电和贺函。

瑞士联邦总统于利•毛雷尔在贺电中强调，瑞士将继续重视发展同哈萨克斯坦之间的合作，并期待相互之间的友好合作在国际货币基金组织和世界银行框架下不断深入。



阿曼苏丹卡布斯•本•赛义德•阿勒赛义德祝贺托卡耶夫就任总统，并表示阿曼将继续发展同哈萨克斯坦在各领域的合作和有好的往来。



阿曼苏丹国副总理法赫德•阿勒-赛义德也向托卡耶夫总统致贺电。他在贺电中祝愿哈萨克斯坦人民享有繁荣和发展，并表示相信两国之间的友好关系将持续深入发展下去。



阿塞拜疆总统阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫祝贺哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统。他在贺电中强调，哈阿两国拥有长久的历史友谊，人民之间的友好关系自古传承至今，相信双方的关系将继续发展并不断加深。



波兰总统安杰伊•杜达在贺电中高度评价了两国之间富有成果的合作和有好的关系，在表达了对两国关系发展前景的信念的同时，还祝愿哈萨克斯坦人民永享幸福。



俄罗斯联邦政府主席德米特里•梅德韦杰夫在贺电中强调，哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫是一位在领导岗位上富有经验的人。"我们愿意不断发展哈萨克斯坦与俄罗斯之间友好、互信和联盟的关系，以及在经贸、科技、人道主义和其他领域的合作。"他说。



联合国常驻哈萨克斯坦协调员下村典正在贺电中祝福哈萨克斯坦人民享有幸福和发展，并强调联合国将支持不断稳定发展中的哈萨克斯坦繁荣事业。



联合国贸易和发展会议秘书长穆希萨•基图伊祝贺托卡耶夫就任总统，表示愿意推动双方之间的互利合作。



欧洲安全与合作组织议会大会主席格奥尔基•策列铁里及秘书长罗贝托•蒙特拉也发来贺电，表示将继续深化发展同哈萨克斯坦之间的合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】