参议院议长纳扎尔巴耶娃会见中国驻哈大使张霄

哈通社/努尔-苏丹/4月2日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃2日会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

议长在会谈中指出，哈萨克斯坦与中国之间的全面战略合作伙伴关系具有重要意义。

"哈萨克斯坦将继续落实首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫与中国国家主席习近平在高水平友谊，以及睦邻友好和相互理解的基础上达成的协议。" 纳扎尔巴耶娃说。

张霄大使向纳扎尔巴耶娃转达了中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书就其当选哈萨克斯坦参议院议长的贺电。

"我们高度评价您为两国议会间合作关系的发展和支持中国'一带一路'倡议做出的巨大贡献。"大使先生说。

中国驻哈大使向参议院议长通报了就哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫出席第二届"一带一路"国际峰会访问北京行程的筹备情况。

会谈中，双方就进一步推动经贸、投资、农业、旅游和人文领域相互合作关系问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶娃指出，双方应积极推动两国青年之间的交流合作，继续增加大学生交换项目和奖学金名额。

参议院议长强调，中国新疆哈萨克族是哈萨克斯坦和中国合作关系的"友谊桥梁"。双方就有效解决该领域所产生的问题达成了共识。

会谈中，纳扎尔巴耶娃提出了重新恢复向哈萨克斯坦公民提供旅游和个人签证问题。

【编译：小穆】