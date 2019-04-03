防止里海海域海上意外事件协定获得议会批准

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 - 马吉利斯（议会下院）3日通过了《关于批准<防止里海海域海上意外事件协定>的法案》。

据了解，《防止里海海域海上意外事件协定》于2018年8月在哈萨克斯坦阿克套市签署。协定旨在保障军事舰艇在里海各国领海之外的航行安全，以及航空工具在海域上空的通行安全。



哈萨克斯坦国防部副部长塔勒哈特•穆赫塔洛夫表示："根据协定，任意一方的军舰和航空工具，在接近另一方军事舰艇和航空工具时，需严格保持安全距离。"



此外，副部长还指出了军事舰艇在相互接近过程中被严格禁止的行为。这些行为包括使用各类型武器进行瞄准、投放会对航行或飞行造成威胁的物品、使用会对舰艇操作造成影响的照明设备，以及危害人员身体或设备的行为。



穆赫塔洛夫称，根据协定，为确保信息通畅和建立相互信任，在里海海域通行的军事舰艇将通过无线电进行联络。



"船舶的相关行动应在不损害国家主权和专属管辖权的情况下开展。"他说。



穆赫塔洛夫强调，协定的落实，将促进里海沿岸国家军用舰艇和飞行器之间的友好关系。



【编译：木合塔尔·木拉提】