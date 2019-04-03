亚洲开发银行预测哈萨克斯坦经济增长趋势

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 -- 亚洲开发银行（ADB）对哈萨克斯坦GDP增速做出预测。其中，2019年GDP增速为3.5%。

根据ADB预测经济发展趋势的出版物《亚洲发展展望》，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）由2018年的4.1%降至2019年的3.5%，2020年增速为3.3%。通货膨胀率平均保持在6%，而央行去年预测2020年通胀率有望降至5.5%。根据预测，食品价格增幅将由2019年的5.2%降至2020年的5%。

"为了确保可持续经济增长以及促进私营部门发展，应保持银行体系的健康发展。"亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处首席代表乔瓦尼•卡潘尼说。

据统计，哈萨克斯坦工业增长2019年为4.3%，而2020年为4.4%。因为加工业和住房和公用事业领域的公共投资应缓解石油生产增长缓慢的影响并起到弥补作用。

哈萨克斯坦是中亚地区自1994年以来首次成为正式成员的国家。建立合作25年以来，从亚行获得50亿美元并用于提供农业信贷。除此之外，银行提供了5000万美元作为技术援助，以用于运输、农业、供水、教育和卫生、财务管理以及其他领域发展。

【编译：冰山】