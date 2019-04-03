哈俄总统在克里姆林宫举行会晤

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 -- 正在对俄罗斯进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日克里姆林宫同弗拉基米尔•普京举行会晤。两国元首就双边经贸、政治和人文，以及共同关心的国际和区域热点问题进行了讨论。

普京说："请允许我在莫斯科欢迎您的到来。这是您首次以国家元首身份到访，请允许我祝贺您就任国家元首职务。您清楚我们合作关系的水平，您也为俄罗斯和哈萨克斯坦之间的合作关系达到当前水平做出了很多工作。"



俄罗斯总统高度评价了哈萨克斯坦首任总统在这一领域做出的巨大贡献。

"我们取得了有效成果。我们不仅是合作伙伴，与此同时在国际组织和双边合作角度来看也是亲密的盟友。双边合作关系正在有效发展，我们也取得了重大的成就。这对两国人民生活水平带来了有利影响。我相信您今天率团进行的访问将面向加强我们的多边盟友合作关系。欢迎您的到来，非常高兴看到您。"普京说。



托卡耶夫总统就俄罗斯总统的祝贺表示感谢，并转达了哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的亲切问候。

托卡耶夫说："您刚才谈到了哈萨克斯坦首任总统在两国睦邻友好关系的形成，以及加强和推动该合作关系发展领域所做出的贡献。还记得1992年我也参与了制定协议工作。此外，两国合作关系当前从该文件发展到了盟友合作关系。"



哈萨克斯坦总统指出，叶卡捷琳堡签署的盟友和战略合作伙伴关系协议成为了两国之间所有领域合作关系的基础。

"我将付出所有努力为加强两国人民所取得的友好潜力。这种合作关系符合我们两国和两国人民的利益。"托卡耶夫说。



【编译：小穆】