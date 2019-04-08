尼格马图林出席各国议会联盟大会并发表讲话

哈通社/努尔-苏丹/4月8日 -- 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林8日出席在卡塔尔首都多哈举行的各国议会联盟第140届大会全体会议并发表讲话。

消息称，本届各国议会联盟大会主题为-和平、安全、法治和持续发展。

据了解，本届大会吸引了178个国家的议会代表们参与。

马吉利斯议长尼格马图林指出，哈萨克斯坦自独立到现在一直以来是保障和平与和谐、安全，倡导普世价值观的国家之一。这些是将进入前30个发达国家行列设为目标的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的伟大工作成果。

会中，议长还谈到了首任总统为落实可持续发展目标实施各项举措。

尼格马图林表示，在议会联盟大会等大型对话平台讨论这些问题将为促进各国议会互动以及立法协调工作和经验交流创造机遇。

各国议会联盟是一个总部设于瑞士日内瓦的国际组织。由英国下议院议员威廉·兰德尔·克里默和法国国民议会议员弗雷德里克·帕西于1889年6月29日联名发起的。1899年改称"促进国际仲裁的各国议会联盟"，1922年改为现名。其宗旨为"通过各国议员之间的合作来加强代议制和促进国际和平与合作。 目前联盟成员共有178个国家和12个地区的议会。

【编译：冰山】