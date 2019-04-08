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    18:08, 08 四月 2019 | GMT +6

    总统接见参议院议长和政府总理

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    哈通社/努尔-苏丹/4月8日 -- 据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日在总统府接见参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃、政府总理阿斯哈尔·马明、宪法委员会主席海拉特·麦米和马吉利斯（议会下院）副议长弗拉基米尔•波吉科。

    会谈中，与会者就哈萨克斯坦内政热点问题进行了讨论。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 议会上院 总统 政府 议会 黄金储备
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