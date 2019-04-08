拉扎特·塔尼斯拜出任哈萨克斯坦广播电视总公司总裁

哈通社/努尔-苏丹/4月8日 -- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然·阿巴耶夫8日通过脸书账号发布消息称，著名新闻工作人拉扎特·塔尼斯拜出任哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）总裁职务。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署的命令，哈萨克斯坦广播电视总公司前总裁叶尔兰•卡林被任命为总统顾问。

拉扎特•穆拉特克兹·塔尼斯拜于1973年出生在东哈州，曾毕业于阿拉木图国际新闻学院。

1993-2002年 哈萨克斯坦广播电视总公司和哈巴尔电视台编辑、主播和执行制片人；

2002-2005年 哈萨克斯坦总统办公厅新闻处首席分析家、部门主任和总监；

2005-2008年 哈萨克斯坦文化、新闻和体育部信息和档案委员会副主席；

2008-2011年 哈萨克斯坦广播电视总公司第一副总裁；

2011-2012年 哈萨克斯坦信息和通讯部副部长；

2012-2018年 阿斯塔纳电视台有限公司总经理；

2018-至今 Nur-Media公司集团总裁。

【编译：小穆】