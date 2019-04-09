哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫电视讲话全文

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 - 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫4月9日通过国家电视频道发表了面向全国公众的电视讲话。

以下为电视讲话全文：



尊敬的全国同胞们！



今天我将发表与我们国家和每一位公民都有重要关系的公告。



根据宪法，我决定于2019年6月9日举行哈萨克斯坦共和国总统非例行选举。



这一决定我已同首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫进行了商议。



同议会上下两院议长、政府总理进行了协商。



得到了宪法委员会的同意。



同议会主要政党领导人进行了会面。



做出举行非例行总统选举的决定--是非常重要和必要的一步。



在首任总统的领导下，我们建立了独立、强盛的国家。哈萨克斯坦在国际体系中取得了符合自身的地位。哈萨克斯坦以具有影响力和威望的国家形象，得到了世界的认可。



我们即将经历一个历史性的时刻。



最高权力合法和平稳的进行了交接，国际社会也已理解和尊重的态度接受了这一事件。



作为国家领导人，我深刻理解到了自己的责任和义务。



从成为总统开始，我视察了全国多地，了解了人民的心情。会见了学者、劳工集体、企业界代表、投资商、国际人士。



我们将继续沿着首任总统的道路前行。我们的人民是团结一心的，稳定的国家是独立主权最重要的基础。接下来的总统大选中，这也应成为其明证。



为了保障和促进国内的社会政治和谐，推动社会经济发展目标的合理落实，我们需要更加清晰的形势。与此同时，国际大环境错综复杂，或许将对国家安全形成挑战。



我们需要保持国内和国外政策的稳定和持续性，落实好首任总统提出的社会计划。



因此，我做出了上文中所提到的决定。



这只能由人民的直接意愿在选举中体现。



哈萨克斯坦--是民主国家。总统由国民选举产生。



我，作为国家领导人，对此次选举的公开、公正和公平做出承诺！这--是我坚定的立场！



我们的前方有着重要的任务。我对我国人民--也就是诸位充满信任。



尊敬的同胞们！



哈萨克斯坦人民是重视团结、充满智慧的人民。



我呼吁各位公民，以最高的责任感对待即将开始的总统大选。



国家的未来，每一个家庭和每一个公民的命运，将直接取决于诸位的选择！









【编译：木合塔尔·木拉提】