哈萨克斯坦总统选举候选人需要满足哪些要求？

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日中午通过电视讲话宣布，今年6月9日将举行非例行总统选举。

托卡耶夫在讲话中说："今天我将发表与我们国家和每一位公民都有重要关系的公告。根据宪法，我决定于2019年6月9日举行哈萨克斯坦共和国总统非例行选举。这一决定我已同首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫进行了商议。同议会上下两院议长、政府总理进行了协商。得到了宪法委员会的同意。同议会主要政党领导人进行了会面。"

值得一提的是，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫于2015年4月26日在非例行总统选举中获得连任，并于2019年3月19日宣布辞去总统职务。根据哈萨克斯坦共和国宪法，参议院（议会上院）议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫代理总统职务截止2020年4月26日。

根据哈萨克斯坦共和国选举法，2020年例行总统选举应于明年12月第一个星期日举行。因上一期总统在非例行总统选举中产生，上一任总统的5年任期于2020年4月26日结束。因此，哈萨克斯坦中央选举委员会有权按照宪法确认2020年总统选举举行时间。

根据哈萨克斯坦共和国宪法第41条第3-1款，总统有权宣布举行非例行总统选举。此外，总统候选人由社会团体（政党）推举。



依照宪法第41条第2款，总统候选人应出生在哈萨克斯坦的哈萨克斯坦公民、年龄超过40岁、在哈萨克斯坦居住15年以上、熟练掌握哈萨克语、拥有高等教育水平、没有犯罪记录。此外，候选人需要向中选委银行账户交纳50倍于最低工资标准的参选保证金。

哈萨克斯坦宪法规定，哈萨克斯坦总统任期为5年，最多连任两届。总统选举投票中，没有任何候选人获得50%以上选票，则在本轮投票中领先的两名候选人经由第二轮投票决出最终胜者。



【编译：小穆】