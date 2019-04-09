首任总统纳扎尔巴耶夫接见外交部部长阿塔穆库洛夫

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫9日接见外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫。

会谈期间，阿塔穆库洛夫就外交部目前的工作和未来计划进行了介绍。

首任总统强调指出逐步落实旨在加强与哈萨克斯坦战略伙伴合作的措施以及保持外交政策连续性的重要性。

"国内发生了重大的政治变化。我们向全世界证明了政权的和平移交以及相关工作在宪法框架内进行。这对所有人来说都是重大事件，而目前最重要的是保持目前的外交政策方向。首先，应重点关注与邻国之间的关系。这将基于相互信任。"纳扎尔巴耶夫说。

首任总统表示，还应重视对外访问和国际活动的准备工作。当前需要解决这几点问题。第一，韩国总统此次对哈萨克斯坦的访问；第二，为参加一带一路高峰论坛对中国进行的访问；第三，应确保在首都举行的欧亚经济联盟成立5周年庆典峰会的筹办工作。

此外，外长向纳扎尔巴耶夫转达了国际组织领导人对国内发生的政治事件给予的高度评价。

"国际组织们相信哈萨克斯坦将继续履行国际承诺。除此之外，国际社会高度评价您的全球倡议以及确保和平作出的贡献，其中包括对核裁军与防止核武器扩散方面付出的努力。"阿塔穆库洛夫说。

【编译：冰山】