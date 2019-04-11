哈通社/北京/4月11日 -- 据哈通社驻华记者报道，"殊方共享--丝绸之路国家博物馆文物精品展"于4月11日在中国国家博物馆开幕，被誉为哈萨克斯坦国家象征的"金人" 铠甲和哈萨克斯坦国家博物馆部分文物展出。

中国国家博物馆联合"一带一路"沿线的哈萨克斯坦、柬埔寨、日本、拉脱维亚、蒙古、阿曼、波兰、韩国、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦等12个国家博物馆共同举办这次展览。



哈萨克斯坦国家博物馆国际关系部门主任古勒娜尔·马赫梅托娃说："这次，我们展出了一部分文物。在国家大力支持下，我们的文物藏品将会不断扩充。目前，哈萨克斯坦境内共挖掘出第7个'金人'铠甲。《金人巡回世界博物馆》国际项目框架下，国家博物馆今年在俄罗斯（鞑靼斯坦）、韩国和乌兹别克斯坦等国家展出了'金人'铠甲。接下来，我们将'金人'带到意大利、马来西亚、马其顿、英国、土耳其和希腊等国家。"

据悉，本次展览展期为2019.04.11-2019.07.14。哈萨克斯坦在落实"精神文明复兴"框架下，在哈萨克斯坦驻中国大使馆的支持下参与。



【编译：小穆】