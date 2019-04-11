首任总统：欧亚经济联盟是欧洲与亚洲之间的信任桥梁

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫11日在首都举行的"从理念到事实：哈萨克斯坦首任总统欧亚经济联盟倡议25周年"为主题的国际科学研讨会上表示，欧亚经济联盟是繁荣的欧洲与新兴亚洲之间的信任桥梁。

"1994年在莫斯科国立大学首次提出了创建一体化项目的概念。当时它在我眼里仿佛是为社会发展以及人民福祉新机遇创造稳定环境的庞大经济联盟。如今它已成为现实，今年是欧亚一体化概念的25周年。目前欧亚经济联盟成为外贸总额超过7500亿美元的大型经济体，其总GDP达2万亿美元，人口总数达1.8亿。在此期间，联盟成员国经济迎来良好增长趋势，对外贸易和相互贸易也迎来显着增长。我们将欧亚经济联盟视为繁荣的欧洲与新兴亚洲之间的信任桥梁。"纳扎尔巴耶夫说。

首任总统指出，经济一体化发展将成为加强竞争力、改善商业环境以及增加成员国投资吸引力的主要推动力。

"扩大与大型合作伙伴和新兴市场之间的经贸关系将进一步推动欧亚经济联盟在国际舞台上的作用。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：冰山】