哈中联合拍摄电影作品《音乐家》将参与北京国际电影节

哈通社/阿拉木图/4月12日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，哈萨克斯坦-中国联合拍摄的叙事电影《音乐家》将参与第9届北京国际电影节竞赛单元。

消息称，庆祝中国成立70周年之际举行的本届北京国际电影节将主题确定为"家·国"，电影节将于4月13-20日期间在北京举行。

据了解，影片主要讲述了哈萨克斯坦伟大作曲家巴赫特詹•拜卡达莫夫与中国音乐家冼星海在战争年代结下深厚情谊的故事。该作品由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂和闪亮影业以及中国电影合作制片公司联合拍摄。

影片中，哈萨克斯坦著名演员别热克•阿伊特詹诺夫将扮演拜卡达莫夫，而中国著名演员胡军将扮演洗星海。此外，其他主要演员还包括来自哈萨克斯坦的阿勒特奈·诺格尔别克、阿茹詹·扎兹勒别科娃等。

2019年的第九届北京国际电影节主竞赛单元"天坛奖"共有15部电影入围最终评选。 "天坛奖"评委会主席由美国导演罗伯·明可夫担任，6位评委分别为：智利导演西尔维奥·盖约齐、中国导演曹保平、俄罗斯导演谢尔盖·德瓦茨沃伊、中国香港演员刘嘉玲、伊朗导演马基德·马基迪以及英国导演西蒙·韦斯特。评选结果将于4月20日电影节闭幕式上揭晓。

【编译：冰山】