托卡耶夫总统：不能只依靠石油行业生存

哈通社/阿克套/4月12日-据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫结束对曼格斯套州的工作视察后，在阿克套市同当地公众代表进行会面。

参加会议的包括地方议员、退伍军人委员会成员、非政府部门人员，以及工商界、教育界和青年代表等人员。



会议期间，总统首先谈到了首任总统纳扎尔巴耶夫所取得的成就，并指出哈萨克斯坦将继续实施首任总统制定的战略目标。



同时，托卡耶夫总统强调了经济增长、创造就业机会、增加人口收入和改善生活质量的重要性。



他指出，不能只依靠石油行业生存，应大力提高该地区吸引投资的能力。目前包括"阿克套港口"在内的自由经济区拥有巨大的发展潜力。此外，旅游业的发展势态也再次证明了我国经济的巨大潜力，曼格斯套州将在此框架内实施具体措施。



此外，会议期间，托卡耶夫总统指示地方政府采取积极措施，确保国民经济增长，提高人民生活质量，加强反腐败斗争，完善人才招聘制度，与社会建立有效关系。



最后，总统感谢各与会者对哈萨克斯坦非例行总统选举的支持表示了感谢，并祝愿他们身体健康，工作顺利。



【编译：达娜】