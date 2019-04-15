哈萨克斯坦外交部正积极推动哈萨克文化的宣传工作

哈通社/努尔-苏丹/4月15日-哈萨克斯坦外交部正积极参与由首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫提出的《精神文明复兴》规划的落实工作。

在规划框架内，外交部向读者总结了于2017-2019年期间的工作成果。



据外交部称，《精神文明复兴》规划是哈萨克斯坦驻外工作的重要组成部分，旨在促进我国的文化历史的宣传工作。



2018年，哈萨克斯坦在国外组织举办了250多场主题活动，其中包括130次会晤，34次圆桌会议，28次图书、图片以及电影展等，并在外媒发表了150多篇有关我国历史文化的相关文章。



另外，根据2017-2018年期间的工作计划，哈萨克斯坦外交部为外媒记者组织了3次记者招待会。此外，来自21个国家的近50名外国记者前来哈萨克斯坦，对努尔-苏丹、阿拉木图、奇姆肯特以及突厥斯坦和曼格斯套州进行了参观和访问。



2019年，哈萨克斯坦出版商参加英国伦敦国际图书展(LBF)，向来自世界各地的代表展示了穆合塔尔•阿乌埃佐夫、乌拉尔罕•博克耶夫、杰罗德•贝勒格尔等我国著名作家的书籍作品。



此外，在"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下，国家翻译局在哈萨克斯坦驻外使馆的支持下，正积极国外出版商展开合作，将哈萨克斯坦优秀文学作品以联合国6种官方语言出版。



同时，外交部于每周在其官网发布的《Astana calling》简报上，也会发表关于《精神文明复兴》规划的相关文章。



【编译：达娜】