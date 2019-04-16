韩国总统文在寅即将首访阿拉木图

哈通社/努尔-苏丹/4月16日 - 韩国总统文在寅16日将启程访问哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。此次对中亚三国为期8天的国事访问期间，韩国总统将首次对阿拉木图进行访问。

据韩联社报道，文在寅中亚之行的首站是土库曼斯坦。



根据计划，他将于16日飞抵土库曼斯坦，17日参谒独立纪念馆，并与土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫举行会谈。



18日，文在寅将前往中亚之行的第二站乌兹别克斯坦首都塔什干，19日同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫举行会谈，下午在议会演讲。20日上午他将出席"韩国文艺之家"开馆仪式，并与当地韩人韩侨座谈。



21日上午，文在寅将前往哈萨克斯坦，开始对我国进行访问。



文在寅在我国的首站将是阿拉木图市，韩国总统访问哈萨克斯坦这座最大城市尚属首次。



文在寅随后将前往努尔-苏丹出席抗日独立运动家归葬仪式。22日他将与托卡耶夫总统举行会谈，并向哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫请教无核化经验，争取哈国支持韩半岛和平进程。

韩联社报道称，此访旨在推广文在寅政府力推的"新北方政策"，助力韩企进入中亚三国，慰问韩人韩侨，迎接独立英雄归葬祖国。



韩国总统的中亚之行将于23日结束。



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