学者：哈乌总统开启了两国历史的新阶段

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 哈萨克斯坦学者扎纳特·莫蒙胡洛夫17日就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对乌兹别克斯坦进行的国事访问发表了个人观点。

莫蒙胡洛夫表示，哈萨克斯坦总统首次国事访问选择在邻国乌兹别克斯坦进行是对区域来说是个好消息。当前，中亚国家总统首次国事访问选择在邻居国家开始已成为传统。这对双边合作关系的发展和加强各国人民之间的友好关系带来了有效影响。总统此次访问期间，乌兹别克斯坦国家通讯社开设哈萨克语网站也是对哈萨克斯坦的高度尊重。

"首先，进入数字化时代时塔什干希望向国际信息空间开放，向国外传播其政策和新闻信息。其次，塔什干选择哈萨克斯坦为当前区域合作关系的最亲密的合作伙伴。此次访问对努尔-苏丹的区域经济和安全政策也至关重要。第三，双边合作关系框架下落实此类项目，将为生活在乌兹别克斯坦的哈萨克族人民群众提供通过母语阅读新闻的机会。此外，哈萨克斯坦读者也会及时了解到邻国乌兹别克斯坦的时事新闻。"他说。

学者表示，突厥斯坦州的重组也对双边跨境文化-经济合作发展带来有利影响。

"哈萨克斯坦总统的此次访问专注双边政治关系的延续性和经济合作关系的发展。这样，近期完成最高权力交接的两个邻居国家领导人开启了两国历史上的新阶段。" 莫蒙胡洛夫说。

【编译：小穆】