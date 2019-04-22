首任总统纳扎尔巴耶夫与韩国总统举行会谈

哈通社/努尔-苏丹/4月22日 -- 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫22日在首任总统图书馆同韩国总统文在寅举行会谈。

会谈中，纳扎尔巴耶夫向贵宾表示欢迎，并指出两国经济和政治合作的有效性。

"非常高兴能够在哈萨克斯坦与您见面。哈萨克斯坦自独立初期以来就与韩国建立了良好的关系，并且已经形成了新的经济和政治合作。与此同时，我们高度重视您对哈萨克斯坦和中亚的关注。"首任总统说。

此外，纳扎尔巴耶夫指出韩国与朝鲜之间所达成的条约的重要性。

"韩朝双方正在就朝鲜半岛和平与互信问题付出努力，这并非简单。我们愿意为双方共同努力提供全方面的支持。"纳扎尔巴耶夫说。

韩国总统文在寅就首任总统纳扎尔巴耶夫与其见面表示感谢，并指出此次访问对双边关系发展起到的重要作用。

"我还记得在布鲁塞尔举行"亚洲-欧洲"论坛第12次峰会期间举行的会面。当时您邀请我访问哈萨克斯坦。我非常重视此次访问，因为此次访问恰逢哈-韩战略合作伙伴关系10周年。"韩国总统说。

文在寅强调，哈萨克斯坦经济发展方面所取得的成就与首任总统纳扎尔巴耶夫的政策不可分割。

与此同时，韩国总统还谈到了哈萨克斯坦就和平与和谐以及核裁军与不扩散核武器等方面所实施的政策。

最后，首任总统纳扎尔巴耶夫与韩国总统文在寅共同参观了首任总统图书馆珍贵展物。

【编译：冰山】