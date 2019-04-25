首位哈萨克斯坦女性总统候选人：女性也能成为领导人

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 - 哈萨克斯坦"光明道路"民主党第15届非例行代表大会24日在首都举行。

根据最终的党内投票结果，"光明道路"民主党党员、马吉利斯议员达尼亚•耶斯帕耶娃以49.5%的得票率，战胜了其他5名党内竞争者，将作为该党派候选人，参加将于2019年6月9日举行的哈萨克斯坦总统大选。



达尼亚•耶斯帕耶娃也因此成为了哈萨克斯坦共和国历史上首位女性总统候选人。



现年58岁的达尼亚•耶斯帕耶娃1961年3月5日出生于哈萨克斯坦阿克托别州。1982年毕业于阿拉木图会计技术学校，并在1993年取得了哈萨克斯坦国家管理学院经济学学位。



她于1982年开始参加工作，在金融和经济管理行业任职超过30年，曾历任"图兰"保险基金、BTA银行、Qazkom 银行阿克托别分部的高层职务。



在她34年的工作生涯中，有一半的时间是作为高层管理人员开展工作的。



她曾两次当选阿克托别州地方议会议员。2016年当选哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员。



为表彰她多年来对阿克托别州社会政治活动的积极参与和为当地经济发展做出的贡献，2011年她被授予"崇敬"奖章。



除此之外，她还获得了哈萨克斯坦独立20周年和独立25周年纪念奖章，以及为表彰她为哈萨克斯坦金融事业发展所做的努尔而授予的"优秀金融家"勋章。



达尼亚•耶斯帕耶娃有2个儿子，并且已有2个孙儿。



在确定成为党派候选人后，接受记者采访，并被问及为何决定参加选举时，达尼亚•耶斯帕耶娃说：



"党内此前在讨论人选问题时，阿扎特•图尔勒别克吾勒提名我为候选人。当时就有反对的声音，认为在哈萨克社会中女性应该清楚自己的位置。这对我产生了刺激，我决定用事实让人们看到，女性同样有能力登上权力的顶峰。于是，我坚定了参选的决心。"



据了解，此前共有6名代表有意竞逐该党总统候选人提名，6名代表分别是乌斯卡曼市地方议员胡阿特•拉合穆别尔丁、塔拉兹市地方议员阿山•霍什玛穆别托夫、"光明道路"党阿特劳州地方代表赛日克•叶如巴耶夫、"光明道路"党北哈州分部主席尤金•金克尔、马吉利斯议员达尼亚•耶斯帕耶娃，以及哈萨克斯坦建筑商联盟主席塔勒哈特•叶尔哈利耶夫。

根据190名与会党代表的投票结果，达尼亚•耶斯帕耶娃以49.5%的得票率位居第一。

"光明道路"党主席团成员经过协商，决定不再举行第二轮投票，因为耶斯帕耶娃的得票率虽没有超过50%，但其位居6名候选人之首。该决定随后获得与会党代表们的一致通过。

达尼亚•耶斯帕耶娃还强调指出，如今哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）中，女性议员的数量达到了30%。而在"光明道路"民主党中，女性党员和议员数量也非常多。



"这些都是女性有能力成为领导者的明证。我认为，有女性的地方就有秩序。"她说。





【编译：木合塔尔·木拉提】