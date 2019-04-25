纳扎尔巴耶夫关于新丝绸之路：各国互信将不断稳固

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 -- 哈萨克斯坦总统广播电视综合体25日公布了首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫谈及哈萨克斯坦"光明大道"国家规划和中国"丝绸之路经济带"倡议对接的采访片段。

"'丝绸之路经济带'将重新复兴欧洲和亚洲国家之间的历史关系。哈萨克斯坦在这里扮演着重要的角色，连接着去往波斯湾、里海沿线国家和俄罗斯道路。该项目将推动经济带沿线国的经济和贸易的蓬勃发展，以及增加人民之间的对话。'光明大道'和'一带一路'项目有着共同之处，也相互补充了彼此。目前，哈中两国正在建设着霍尔果斯-东大门项目。这将推动我们的工业发展，进一步改善基础设施建设。"

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦完成了杰孜卡兹甘至里海的总长为1200公里的铁路线工程。这一铁路运输线是中国至里海的直达运输线。此外，横穿哈萨克斯坦的"西欧-中国西部"国际公路运输走廊在推动基础设施建设和交通运输领域的发展。

此外，纳扎尔巴耶夫还谈及了经过哈萨克斯坦的其他国际道路建设情况。

"我们可通过里海运输线进入波斯湾国家的市场，而经过高加索地区可进入欧洲市场。这就是丝绸之路的西门。因此，'丝绸之路经济带'和'光明大道'的有效对接至关重要。这不仅是一条道路，也是基础设施的建设、住房建设和工厂企业的建设。这将促进各国之间的贸易量。我估计，该经济带经过60多个国家。这将加强各国的稳定发展，促进友好关系和相互信任。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，应中国国家主席习近平的邀请，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫将出席4月25-27日在中国北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛。

【编译：小穆】