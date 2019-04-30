马明出席欧亚经济联盟政府间理事会会议

哈通社/努尔-苏丹/4月30日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明30日在埃里温出席了欧亚经济联盟政府间理事会会议。

俄罗斯总理梅德韦杰夫、白俄罗斯总理鲁马斯、亚美尼亚总理帕希尼扬、吉尔吉斯斯坦总理阿布勒哈兹耶夫和欧亚经济委员会董事会主席萨尔基相出席了会议。

会议就扩大欧亚经济联盟成员国之间的相互经贸合作，以及消除欧亚经济联盟内市场障碍等13个议题进行了审议。

小范围会谈中，各成员国政府首脑就推动联盟发展的一些概念问题交换了意见。此外，与会者还就加深欧亚经济联盟数字化转型框架下的跨境相互行动和增加成员国之间贸易量领域的合作，以及改善海关监管机制问题进行了讨论。

大范围会谈中，与会者就改进通过"单一窗口"机制监管对外国经济活动、欧亚经济联盟数字贸易生态系统发展提供支持和推动工业合作和技术转型的发展，以及进一步加大经济领域的一体化潜力等问题进行了讨论。

各方根据2018年的工作结果指出了欧亚经济联盟在社会经济指标的积极动态。联盟GDP增长2.5%，工业生产指标增长3.1%，各成员国相互贸易额增长9.2%，外贸总额增长18.8%。



哈萨克斯坦总理马明在讲话中指出，要在全球经济低迷的时期努力寻找保持发展趋势。目前，各成员国正在就消除相互贸易障碍进行积极工作当中。实践表明，新的障碍仍然存在。但是，这将成为经济关系发展的一个新指标。

会议上，哈萨克斯坦代表团注重关注了引进过境运输监管系统、加强海关监管制度、推动数字贸易发展和积极联盟数字传输领域问题。

马明表示，相互信任和通过符合各方利益的决议将为欧亚经济联盟的积极发展带来有效影响。

根据会议结果，各成员国签署了关于落实《欧亚经济联盟工业合作、分包商和技术转让网络》项目、关于欧亚经济联盟市场内消除贸易障碍工作进程、关于为欧亚经济联盟数字贸易发展创造条件和关于对外经济活动监管系统引进"单一窗口"机制，以及关于批准确定原产国或货物供应的统一方法等一系列文件。

欧亚经济联盟政府间理事会下次会议将于8月9日在乔尔蓬阿塔举行。

【编译：小穆】