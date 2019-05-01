努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫：人民团结一心实现了先辈的夙愿

哈通社/努尔-苏丹/5月1日 - 哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫1日出席正在首都举行的民族团结日庆典并发表讲话，向全国人民致以节日祝贺。

"今天，在我们广袤祖国的每一座城市，都在庆祝这春季里重要的节日--5月1日民族团结日。在这个展示我国神圣的团结理念的节日里，我向大家致以真挚的祝贺，祝愿大家享有幸福与和谐。我们的先祖们留下了许多关于团结的民谚。正式在这些真理的基础上，先辈们为我们这些后辈留下了当今广袤的国土和家园。也正是在团结一心的基础上，我们建立起了独立自主的哈萨克斯坦，实现了先辈们的夙愿。"努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫说。







首任总统-民族领袖在讲话中还强调指出，在人民的团结一心基础上，"永恒的国家"这个概念将得到复兴。



"让我们珍视这来之不易的团结，尊重独立自主的主权。继续推动我们的各项社会政策和计划，我们的社会必将有更加光明的未来。"纳扎尔巴耶夫说。







首都努尔-苏丹市的节日庆典活动1日在"哈萨克耶勒"广场隆重举行。庆典上各民族代表带来了丰富多彩的歌舞表演，演艺界诸多明星也参加了活动。















【编译：木合塔尔·木拉提】