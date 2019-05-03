今年有哪些著名人物出席阿斯塔纳经济论坛

哈通社/努尔-苏丹/5月3日 -- 主题为《激励增长：人、城市、经济》第十二届阿斯塔纳经济论坛（AEF）5月16-17日在首都努尔-苏丹举行。

"经济研究学院"控股公司董事会主席耶尔勒克·卡拉詹在中央新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，目前多个著名人物确认出席本届论坛。

"截至目前，2018年诺贝尔经济学奖得主保罗·罗默（Paul M.Romer）、国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）、美国联邦储备局前副主席斯坦利·费希尔（Stanley Fischer）、2007年诺贝尔获奖者、韩国仁川国立大学名誉教授钟来权(Rae Kwon Chung)、诺基亚(Nokia)董事会主席、F-Secure Corporation（芬氏安全公司）创始人里斯托-斯拉斯玛（Risto Siilasmaa）、伊斯兰开发银行行长班达尔·哈贾尔、上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、前哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯（Juan Manuel Santos）、联合国副秘书长、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）执行秘书阿尔米达-阿里沙赫巴纳（Armida Alisjahbana）等嘉宾确认出席本届经济论坛。"他说。

众多政界人物和国际分析人士将于5月16-17日在聚集首都努尔-苏丹，讨论全球经济热点问题和哈萨克斯坦经济发展前景。此外，会议议程包括推动全球经济、工业和技术创新发展，以及哈萨克斯坦和全球其他国家共同面临的挑战问题。

第十届阿斯塔纳经济论坛主题为《激励增长：人、城市、经济》，与会者将就持续发展的新机遇、人力资源发展和教育，以及通过创新加强城市发展前景等问题。

本届经济论坛将采用专题讨论会、圆桌会议、大会和商务对话等形式进行。

【编译：小穆】