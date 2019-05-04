外交部长会见英国首相贸易特使

哈通社/努尔-苏丹/5月4日-哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫在努尔-苏丹会见英国首相哈萨克斯坦特使男爵夫人尼科尔森•温特伯。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦外国投资者权力保护，以及定于今年10月在论坛举办的哈英投资论坛筹备工作等问题进行讨论。



同时，双方还谈到了在"一带一路"倡议框架内发展哈萨克斯坦与英国之间的互利合作，为双方创造进入新市场、吸引资本和创新技术的机会。此外，英国方面获悉了有关连云港、霍尔果斯无水港，以及哈萨克斯坦和中国联合工业项目的相关工作。



此外，尼科尔森•温特伯对双边关系中的教育、医疗、数字技术、农业、物流和运输运输等领域表现出极大兴趣。



双方就广泛讨论的热点问题达成共识，并确认了进一步加强两国全方位战略伙伴关系的坚定意愿。



据了解，尼科尔森•温特伯男爵夫人于4月28日开始访问哈萨克斯坦。访问期间，男爵夫人参加了在阿特劳举行的石油和天然气论坛，并会见了哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明、卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫，以及哈英两国企业代表。



值得一提的是，英国是哈萨克斯坦五大投资国之一。2005年至2018年，英国对哈进行的直接投资总额约为133亿美元。目前共有500家英资企业在哈萨克斯坦开展业务。



【编译：达娜】