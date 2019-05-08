祖国之光党第一副主席会见欧盟驻哈代表处大使卡尔勒森

哈通社/努尔-苏丹/5月8日 -- 据祖国之光党新闻处消息，祖国之光党第一副主席玛吾林•阿什姆巴耶夫8日同欧盟驻哈代表处大使斯文•奥洛夫•卡尔勒森举行了会面。

会谈中，双方就哈萨克斯坦和欧盟之间的合作关系和即将举行的总统选举进行了讨论。

阿什姆巴耶夫说："双方于2015年签署的合作伙伴关系协议进一步加深了双边经贸合作。目前，很多欧洲企业在哈萨克斯坦境内运营当中。欧盟占据哈萨克斯坦外贸的50%以上。因此，我们有充分的理由说欧盟是哈萨克斯坦最重要的经贸合作伙伴，"

会谈中，双方就投资、政治和文化领域合作关系发展前景交换了意见。阿什姆巴耶夫向欧盟大使就哈萨克斯坦当前的政治政策和即将举行的总统选举筹备情况进行了介绍。



卡尔勒森表示，哈萨克斯坦当前的政治进程符合国际标准和哈萨克斯坦宪法规定。

"我们高度评价哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫去年对布鲁塞尔进行的访问和在亚欧峰会上的讲话。会上，纳扎尔巴耶夫发表重要讲话，关注了加强欧洲和亚洲相互合作关系问题。不久前，纳扎尔巴耶夫在北京举行的'一带一路'国际合作高峰论坛上提出了推动全球对话问题。这表明，哈萨克斯坦在国际社会上有着很高的地位。"他说。

此外，双方还就中亚地区稳定和安全问题交换了意见。

"我们特别尊重哈萨克斯坦与邻国建立的有效合作。区域合作将为经济发展带来新的动力，并将保障稳定和安全。欧盟愿意继续推动在这一领域的联合工作。"欧盟大使说。

据悉，欧盟是哈萨克斯坦最重要的政治和经济合作伙伴之一。双方于1993年2月2日正式建立了外交关系。

【编译：小穆】