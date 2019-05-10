国际货币基金总裁将访问哈萨克斯坦

哈通社/阿拉木图/5月10日 -- 国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde）将于5月16日访问哈萨克斯坦，并出席在首都举行的阿斯塔纳经济论坛和主题为《为包容性增长推出的经济措施》区域圆桌会议。

据哈萨克斯坦央行消息，出席此次圆桌会议的相关人员包括哈萨克斯坦政府总理马明，央行行长多萨耶夫，高加索和中亚地区、蒙古国、欧亚经济联盟成员国央行领导人和财政部长，在哈萨克斯坦首都认证过的国际组织及外交使节代表等。此外，对中亚区域经济合作（CAREC）倡议持支持态度的国家也将派出代表参会。



会议将讨论当前经济问题，并通过旨在保障区域国家稳定和包容性经济发展的相关措施。



圆桌会议的参会方将就以下内容交换意见：如何加强金融部门以及如何改变银行的商业模式以确保充足的财政资源，如何改善商业环境，如何完善治理体系，如何提高政府机构的行政效能，刺激私营部门，实现经济多元化，创造新的就业岗位。



会议结束后，国际货币基金总裁将主持面向哈萨克斯坦及外国媒体记者的新闻发布会。



【编译：木合塔尔·木拉提】