哈萨克斯坦大使身着民族服饰向挪威国王递交国书

哈通社/奥斯陆/5月10日 -哈萨克斯坦大使叶尔肯•阿恒詹沃夫身着哈萨克民族传统服饰向挪威国王哈拉尔五世递交国书。

据外交部消息，国书递交仪式于5月9日在挪威首都奥斯陆的王宫内举行。



在同哈萨克斯坦大使的会晤中，挪威国王哈拉尔五世深情回忆了哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫2001年4月访问挪威时的情形。国王陛下还强调研究共有历史和发展体育运动的重要性，并着重指出哈萨克斯坦和挪威之间有必要进一步发展各领域合作。



国王表示，挪威滑冰运动员在阿拉木图"麦迪奥"滑冰场创下世界纪录的历史瞬间，一直是令挪威人难以忘怀的时刻。



国王陛下支持哈萨克斯坦大使馆开展各类工作，向挪威人民介绍哈萨克斯坦人文、历史、经济和投资潜力。



哈拉尔五世对哈萨克斯坦的权力交接以及将于6月9日举行的总统选举予以了关注。



阿恒詹沃夫向国王阐述了现任总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫此前向人民发表的讲话内容，并着重指出，总统强调将保障选举的公正、公开和公平。



"挪威是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一，这一点我们始终没有忘记。在四分之一个世纪的历史进程中，贵国，特别是贵国的国家基金建立经验，一直是哈萨克斯坦借鉴的对象。目前，我们我们热切地鼓励在稳定经济和社会大众建设领域采用最先进的发展模式。其中，新能源、智慧城市、海产养殖及其他领先产业特别吸引我国的关注。" 阿恒詹沃夫说。



会谈期间，大使还向国王介绍了能在两个星期内将货物从东部中国运抵北部欧洲的新丝绸之路项目相关情况。



大使认为，哈萨克斯坦和挪威可以携手为创造和谐、安全和繁荣的世界做出贡献。大使指出，哈萨克斯坦是饱受核武器危害的国家之一，基于历史教训和国际呼吁，哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫做出了弃核的历史性决定。



大使称，今年8月29日，将是哈萨克斯坦塞梅核试验基地试爆首枚核武器的70周年纪念日。



国书递交仪式后，王宫内举行了庄严地招待会。



【编译：木合塔尔·木拉提】