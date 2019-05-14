中国科学家在琥珀中发现史前海洋动物

哈通社/努尔-苏丹/5月14日 -- 据新华社消息，中国科学家领导的一个国际团队发现了一枚罕见的琥珀，其中包裹了一只史前海洋动物"菊石"。这是古生物学家首次在琥珀中发现这种已灭绝的"乌贼近亲"，为人类更好地了解琥珀形成以及过去的生态系统提供了宝贵证据。

中国科学院南京地质古生物研究所等机构研究人员13日在美国《国家科学院学报》杂志上发表报告说，这枚形成于白垩纪中期的缅甸琥珀重约6克，长33毫米、宽9.5毫米、高29毫米，包裹了至少40个动物个体。除菊石外，其中还存在多种海洋腹足动物、潮间带等足类动物，以及螨虫、蜘蛛、蟑螂等陆生动物。

琥珀是植物树脂经长期地质作用形成的化石，常含有保存很好的陆生生物，但很少保存水生生物，海洋生物尤其罕见。

研究人员利用X射线微型计算机断层扫描技术对琥珀中菊石展开分析，获得缝合线可见的高分辨率三维图像，缝合线是辨别菊石的重要特征。

研究显示，琥珀中菊石的软体已丢失，且壳体有破损，内部充填有细砂粒，这表明菊石在被包裹前已经死亡，其外壳可能被海浪冲到岸边，后被一团树脂包裹。研究人员由此推测，这枚琥珀可能来自一片靠近海岸的森林。

虽然琥珀年龄尚存争议，但菊石的存在表明，这枚琥珀可能已经存在大约1亿年。