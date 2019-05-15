《禁止核武器条约》获马吉利斯批准

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）15日通过《关于批准<禁止核武器条约>法案》。

哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫指出，《禁止核武器条约》是史上首份旨在通过法律形式令核武器"完全非法化"的国际协议，也是20多年来停滞不前的国际裁军谈判进程中取得的第一个积极成果。



"协议希望能够禁止核武器的拥有、研发、储存、转移、试验，或是威胁使用。"他说。



联大在2019年7月7日投票通过了《禁止核武器条约》。共有124个国家参加了《禁止核武器条约》的谈判，其中122个国家投了赞成票。



外长表示，条约从2017年9月20日起在纽约总部开放供所有国家签署。



协议在获得50个国家的批准后将正式生效。截至目前，协议已获70个国家签署，其中23个国家批准了协议。这一协议的生效过程可能需要4-5年的时间。



"首任总统的无核化世界倡议，是哈萨克斯坦首要的外交方针之一。推动条约的尽快生效，是实现这一重要任务的要素之一。这一协议的通过，是五和国家对核裁军进程长期停滞，以及拥核国家始终未能在这一问题上找到共同点而做出的回应和强制措施。近20年来，核裁军进程几乎没有实现建设性的成就。虽然不再有新的核试验，但新型核武器和运载工具的开发依然是一个严重的问题。这本身就违反了防止核扩散协议的第六条。" 哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫说。



阿什克巴耶夫指出，首任总统纳扎尔巴耶夫关闭塞梅核试验场的决定得到了哈萨克斯坦人民的一致支持。批准《禁止核武器条约》，符合哈萨克斯坦在核裁军领域的一贯立场。



【编译：木合塔尔·木拉提】