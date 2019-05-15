哈斯莫夫出席上合组织安全会议秘书第十四次会议

哈通社/比什凯克/5月15日 -- 据总统府新闻局消息，上海合作组织安全会议秘书第十四次会议5月14-15日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，哈萨克斯坦总统顾问兼安全会议秘书哈勒穆哈梅特·哈斯莫夫出席了会议。

会议就保障上合组织成员国的稳定和安全问题进行讨论。此外，与会各成员国代表还就打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，以及非法走私武器和毒品、打击跨境犯罪团伙和进一步加深国际信息安全领域的问题交换了意见。

与会者听取了上合组织秘书长和地区反恐怖机构执行委员会主席的2018年工作总结报告。



哈斯莫夫在讲话中指出，哈萨克斯坦一贯支持基于联合国和联合国安理会的决议，以及联合国全球反恐战略规定制定全面包含国际反恐的联合国公约。

此外，哈斯莫夫还呼吁尽快落实哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的《实现无恐怖主义世界行为准则》法典。据他介绍，目前已有80多个国家签署了该法典。



会议框架下，出席会议的各成员国安全会议秘书与吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫举行了会晤。



此外，哈萨克斯坦安全会议秘书还同印度、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦代表团领导举行会谈，并就加强上合组织成员国安全会议机构之间的合作问题交换了意见。



【编译：小穆】