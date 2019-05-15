托卡耶夫总统会见格鲁吉亚总理巴赫塔泽

哈通社/努尔-苏丹/5月15日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在总统府会见了格鲁吉亚总理马穆卡•巴赫塔泽。

会谈中，托卡耶夫总统祝贺巴赫塔泽即将到来的格鲁吉亚独立日快乐，并向友好的格鲁吉亚人民致以美好的祝愿。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为两国合作关系的发展做出了巨大贡献，双方建交以来亲自参与了促进双边关系工作。

"我还记得纳扎尔巴耶夫和格鲁吉亚总统相互进行的访问。目前，我们可以说双边合作关系得到了有效发展。"总统说。



托卡耶夫强调，哈萨克斯坦是格鲁吉亚经济的主要投资国家之一。截至目前，我国向格鲁吉亚投资总额达到了4.5亿美元。

"格鲁吉亚是我们的友好国家，我们之间没有任何未解决的争端。此外，两国代表团在国际组织框架下也有着积极合作。共有6万多名格鲁吉亚侨民在哈萨克斯坦生活。您此次访问将为两国合作关系的进一步加深带来新的动力。"他说。



格鲁吉亚总理就哈方的热情接待表示感谢，并就哈萨克斯坦总统和人民对格鲁吉亚的主权和国家统一提供的持续支持表示了感谢。

"两国人民有着长久的友谊，我们为此感到骄傲。哈萨克斯坦首任总统在两国合作关系发展有着历史性作用，并为此做出了巨大贡献。" 巴赫塔泽说。

会谈中，双方就经贸、人文、旅游和投资领域的合作前景，以及过境运输和跨里海国际运输走廊领域的合作关系问题进行了讨论。

【编译：小穆】