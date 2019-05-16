政府总理马明会见中国国务院副总理韩正

哈通社/努尔-苏丹/5月16日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明15日在总理府会见中国中共中央政治局常委、国务院副总理韩正。

会谈中，双方就双边经济合作关系发展、边境地区合作，其中包括霍尔果斯国际边境合作中心发展热点问题进行了讨论。

双方注重关注了"光明大道"经济政策和"一带一路"倡议对接框架下的工业创新合作问题。

值得一提的是，双方将落实总价值达270亿美元的55项项目。2015年至2018年，哈中两国共落实了总价值达38亿美元的的12项项目。根据计划，今年双方将落实总价值达3.1亿美元的5项项目。其中包括太阳能发电厂、水力发电厂和现代化肉类加工厂综合体等大型项目。此外，两国正在落实总价值达55亿美元的11项项目，剩余181亿美元的项目正处于筹备阶段。落实全部项目将创造2万个新的工作岗位。

双方在会谈中指出，14日在阿拉木图举行的第二届哈萨克斯坦-中国地区间合作论坛在促进两国经贸合作关系有着重要作用。马明强调，中国代表团出席第十二届阿斯塔纳经济论坛将为推动双边合作关系带来新的动力。

哈萨克斯坦政府总理在会谈中指出，双方要继续深化过境运输、能源、工业和农工综合体领域的合作。他同时还表示，哈方计划进一步扩大出口至中国的农业产品。

"中国是哈萨克斯坦重要的外贸合作伙伴。2018年，哈中双边贸易额增长11.1%，达117亿美元。今年前2个月，双边贸易总额达到了20亿美元，较去年同期增长12.1%。我们希望保持该增长趋势。"马明说。

【编译：小穆】