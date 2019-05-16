政府总理会见世界各大银行领导层

哈通社/努尔-苏丹/5月16日-哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明16日在第十二届经济论坛框架内，同欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行、中信银行，以及印度旁遮普国家银行(PNB) 领导层举行双边会谈。

在与欧洲复兴开发银行副总裁艾伦•披欧进行会谈时，双方就实施联合项目等问题进行讨论。据悉，自1993年建立合作至今，双方共签署了总价达80亿美元的240个项目，仅去年就签署了总价为5.41亿美元的9个项目。目前，道路交通是现阶段双边合作的主要领域之一。



在与亚洲开发银行副行长陈诗新会面时，双方就有关在2017-2021年国家战略伙伴关系实施方面的合作等问题进行讨论。据悉，现阶段共有总价达8.31亿美元的3个大型基础设施项目以及总价达1170万美元的14个技术援助项目正在实施阶段。



同时，在与中信银行执行董事长李庆萍会面时，双方就进一步扩大合作前景，以及阿尔金银行（Altyn Bank）的相关工作进行了。双方对高标准的客服服务和公司治理方面给予了高度评价，同时表示中信银行一直积极向哈萨克斯坦实体经济部门提供贷款。



最后，政府总理与印度旁遮普国家银行首席执行官苏尼尔•迈赫塔就双边合作前景，以及在腾格里银行（Tengri Bank）业务框架内的互动问题进行讨论，同时还就当代全球银行服务发展趋势以及对各国经济的潜在影响等议题交换意见。



【编译：达娜】