纳扎尔巴耶娃在欧亚媒体论坛框架下举行多个双边会谈

哈通社/阿拉木图/5月23日- 欧亚媒体论坛22日在阿拉木图开幕。参议院（议会上院）议长、论坛组委会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃在活动框架内举行多个双边会晤。

据参议院新闻消息，纳扎尔巴耶娃与活动特邀嘉宾、亚美尼亚总统阿尔缅•萨尔基相进行会面，就进一步发展双边关系等问题进行讨论。



双方提到了哈萨克斯坦参议院与亚美尼亚国民议会间友谊小组近期举行的会晤，并指出会议就加深两国立法机构之间互动达成协议。



同时，萨尔基相强调了欧亚媒体论坛的巨大发展潜力，并指出此次论坛汇聚主要国际媒体组织和世界级专家代表。



此外，纳扎尔巴耶娃与欧洲新闻台伙伴关系和多元化领域高级副总裁科斯塔斯•奥科诺莫（Kostas Oikonomou）谈到了欧亚媒体论坛的重要性及其日益增长的知名度。



纳扎尔巴耶娃表示，希望通过此次公开对话凝聚共识，增进相互理解和宽容，团结一致努力解决共同问题。



值得一提的是，本届欧亚媒体论坛主题为《当今世界：真实转型？》，活动将持续至24日，为期三天。据悉，这一集中了来自60多个国家的600多名大众媒体代表、政治分析家、经济学家和其他各界精英人士的大型国际性论坛，已经是第16次在哈萨克斯坦举办。





【编译：达娜】