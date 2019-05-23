卢卡申科呼吁哈萨克斯坦积极参与石油供应谈判

哈通社/努尔-苏丹/5月23日 -- 据白通社报道，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科23日会见哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫。

卢卡申科表示，白俄罗斯正在就石油供应问题同哈萨克斯坦进行谈判当中。他同事还提议哈方积极参与谈判。

卢卡申科说："目前，我们正在进行碳氢化合物原料供应的多样化，并与其他向白俄罗斯供应石油的来源进行谈判。今年我们将基本完成炼油厂的现代化工程。因此，我们从国际市场上购买石油会更容易一些。在这方面，我们已经开始进行谈判，并希望哈萨克斯坦积极向白俄罗斯供应石油。 我想我们可以解决从俄罗斯过境的问题。俄罗斯是欧亚经济联盟的成员国。 我认为，我们与关系密切的国家将就能够哈萨克斯坦石油供应问题达成一致。"

卢卡申科指出，白俄罗斯和哈萨克斯坦之间建立了有效的经贸关系。

"与白俄罗斯之间的贸易存在一定程度的不平衡。但是，哈萨克斯坦生产了许多我们真正需要的商品，从棉花到金属产品。我们愿意就像在苏联时代一样，从哈萨克斯坦那里购买粮食。因此，解决贸易平衡不是问题。我认为我们应该委托我们的政府间委员会来处理这些问题。"他说。

白俄罗斯总统表示，两国及其国家元首之间始终保持着良好关系。

"我们在白俄罗斯和哈萨克斯坦之间建立了更牢固的合作关系体系。此外，两国之间的双边贸易总额达到了近10亿美元，潜力巨大。"他说。

他强调，中国的"一带一路"倡议促进了双边关系的发展。

2018年，白俄罗斯与哈萨克斯坦之间的双边贸易总额达9亿美元，较2017年增长30%。其中，白俄罗斯的出口额超过7.83亿美元。

2019年第一季度，两国之间的相互贸易量较2018年同期相比下降了约10%，总额为1.715亿美元。

白俄罗斯向哈萨克斯坦出口牛奶和奶制品、拖拉机和卡车拖拉机、家具、药品、冷冻牛肉、糖、肉类等产品，并进口石油产品、煤炭、铁轨、轧制非合金钢、油气、亚麻籽、棉纤维、洋葱和大蒜。

【编辑：小穆】

