参议院通过欧亚经济联盟与中国经贸协定

哈通社/努尔-苏丹/5月30日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）30日召开全体会议，批准通过《欧亚经济联盟成员国与中华人民共和国经贸合作协议》法案。

该协议将为改善欧亚经济联盟成员国与中国之间的相互贸易创造条件。



哈萨克斯坦国家经济部部长鲁苏兰•达列诺夫表示，协议不会消除和降低关税，而是将简化相互贸易期间使用的技术解决进程和检验检疫措施。同时，协议还涉及海关领域的合作和知识产权保护问题。根据协议，各方将分享为保护内部市场采取的措施和提供的补助金等相关信息。



据他介绍，协议将保护电子商务消费者合法权益和他们的数据。此外，各方就提前分享可能导致贸易限制的相关措施信息达成了共识。根据协议，欧亚经济联盟成员国和中国将进一步加深农业、能源、交通、工业、技术和创新、财政和环保领域的合作关系。加强这些领域的合作，将对各国创新发展和改善投资环境带来有利影响。



此外，他指出，根据该协议，各方将根据国家法律公布相关贸易监管信息。中国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴之一。 因此，制定合同框架将有助于加强两国之间的经贸合作。批准该协议不会产生负面法律和社会后果，也不会造成额外的经费开支。



【编译：达娜】