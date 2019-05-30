阿巴耶夫：前苏联人为大饥荒导致哈萨克斯坦上百万人无辜死亡

哈通社/努尔-苏丹/5月30日 -- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫表示，对前苏联时期斯大林政治大清洗的共同悲痛，应成为凝聚哈萨克斯坦人的重要历史记忆。

由哈萨克斯坦民族和睦大会主办的"纪念5月31日政治迫害和大饥荒受害者纪念日《前事不忘后事之师（Тарихтан тағылым - өткенге тағзым）》第十届国际论坛"30日在首都努尔-苏丹举行。



哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫出席论坛并发表讲话。



部长在讲话中指出，自首任总统纳扎尔巴耶夫于1997年宣布每年的5月31日为政治迫害和大饥荒受害者纪念日以来，这一天便成为了全哈萨克斯坦最重要和神圣的日子。



"首任总统曾说‘历史是过去的明镜，我们应对照历史，踏好走向未来的每一步'。因此，铭记历史，牢牢记住每一个阿拉什党精英们的名字与事迹，纪念大饥荒的牺牲者，是我们和我们的后人们所必须的责任。"他说。



部长在发言中强调指出："人为的大饥荒，导致了哈萨克斯坦境内上百万人的无辜死亡。"



阿巴耶夫称，在政治大清洗的恐怖政策下，近10万哈萨克社会精英受到了迫害，其中2.5万人被枪决。但前苏联当局的这些恐怖活动没有摧毁哈萨克人民的意志与精神，先烈们的事迹也被人民永远铭记在心。







部长同时指出，在那艰难的岁月里，许多其他民族也遭遇了与哈萨克人一样的命运。



"很多民族的人们被强制迁移到了哈萨克的土地上，但即便自身生活困顿，哈萨克人民依然向这些与自己有着同样遭遇的人们敞开了友好的怀抱，将他们接纳为邻居、伙伴和亲人。如今他们中有很多人仍然生活在哈萨克斯坦，并真正的成为了兄弟和同胞。哈萨克斯坦的独立进程中，兄弟和同胞们同样做出了巨大的贡献。"阿巴耶夫说。



达吾然•阿巴耶夫还指出，自独立之初开始，首任总统就一直致力于为政治迫害、集中营和强制迁移的受害者们恢复名誉。



【编译：木合塔尔·木拉提】