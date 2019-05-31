今天是政治迫害和大饥荒受害者纪念日

哈通社/努尔-苏丹/5月31日 -- 今天是二十世纪初政治迫害受害者和大饥荒死难同胞纪念日。

1997年，首任总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。这一天对哈萨克斯坦来说具有特殊意义，二十世纪初多苦多难的时期在我们的历史上留下了永远无法抹去的烙印。

在被称为"大恐怖、大清洗"的苏联肃反运动时期，哈萨克斯坦共有10.3万人遭受政治迫害，其中2.5万人被枪决，其中很多人为科研、文化、政治领域的知识分子和功勋人员。期间，不仅是政治迫害受害者，及其家人也被打上了"人民敌人"的标签。

大清洗时期，苏联政府对提倡保护民族多元化、保障民族利益、建立自治制度的知识分子打上了"阶级敌人"、"民族主义分子"、"异见分子"、"社会危险因素"等罪名，企图在民众当中为他们树立反面角色。同时，惧怕怀有忧民之心的知识分子的专制政府也在探索全面消灭他们的办法。菲利普•戈洛谢金在担任当时的哈萨克边疆区委员会第一书记期间（1925年9月－1933年2月），成为了哈萨克历史上最黑暗的时期之一。戈洛谢金认为哈萨克斯坦落后于历史进程，并提出在哈萨克斯坦进行"小十月革命"的政策，这一政策成为了迫害民族知识分子的运动，戈洛谢金残忍的打压了所有反对自己的当地人士。



大清洗于1928年年中在哈萨克斯坦开始，阿拉什运动积极分子成为了首批政治迫害受害者，他们被定义为"资产阶级民族主义分子"，冠以"组建试图推翻苏联的反革命组织"的假罪名，并被判处枪决、不同期限徒刑、流放等处置，其中包括阿赫梅特•拜图尔森诺夫、萨肯•赛富林、马赫詹•朱马巴耶夫、沙卡利姆•库达伊别尔迪耶夫、贝伊姆别特•马伊林等著名哈萨克精英和知识分子。当时，众多阿訇和宗教人士也以"异见分子"的罪名遭受迫害。

数据显示，1921-1954年期间，全苏联共有近378万人被冠以"反革命"和"反苏联"的罪名，其中64.2万人被判处死刑。

哈萨克斯坦历史学教授库拉莱•萨尔森毕娜认为，苏联专制主义的主要目的就是希望通过践踏民族利益、消弱民族精神的政策，不顾国家与社会的发展规律，从而建立由"苏联人"构成的社会。

显然，在当时的苏联领导人眼里，哈萨克人不符合成为"苏联人"的标准，游牧民族无力发展这样一个疆土庞大的共和国，"骑骆驼是进不了社会主义的"（能够推动地区发展的知识分子和人才这时基本都已经被他们全部消灭）。因此苏联高层企图彻底改变哈萨克人被认为是落后的游牧习俗，推行集体化，实现强制性定居，但错误的政策导致了骇人的大饥荒的发生。

苏联历史上曾经发生过三次大规模的饥荒，分别是："十月革命"成功后、苏联成立初期的1919-1922年的饥荒，社会主义工业化建设时期1930-1933年的饥荒，以及卫国战争刚刚结束后1946-1947年的饥荒。第一次大饥荒主要原因是，为了巩固苏维埃政权，对抗白卫军，苏联政府实行"战时共产主义"政策，为了保障军需，用机关枪武装的征粮队下乡，强制推行"余粮收集制"，所谓的"余粮"往往是农民家中仅有的一点口粮，从而导致饥荒。第三次大饥荒主要是由战争造成的物质匮乏引起。而这三次饥荒中，以1930-1933年饥荒的规模最大，造成的死亡人数最多，影响最为恶劣，但有关这场饥荒的信息一直被苏联当局控制，直到苏联解体。

《大灾难纪事》（Хроника Великого джута）一书的作者、苏联大饥荒的研究者瓦列里•米哈伊洛夫表示，苏联第一次大饥荒造成了哈萨克斯坦100万人死亡，而在第二次大饥荒中造成了哈萨克斯坦150至200万人死亡，随着对大饥荒年代研究的深入，确切的死亡人数也在不断增多。也就是说，仅在10-15年之间，哈萨克近一半的人口遭受了灭顶之灾，这在世界历史上也是绝无仅有的。每一个哈萨克人应该铭记这段悲痛的历史。

回顾历史，使我们更加深刻体会到哈萨克斯坦能有今天的主权、独立是多么的宝贵。铭记历史，使我们更加深刻感触到多灾多难、大死大生的哈萨克能有今天独立自主是多么的珍贵。正如首任总统纳扎尔巴耶夫所说的：我们将永远铭记民族历史，永远不会忘记遭受政治迫害与大饥荒的同胞们，这是我们神圣的责任。